Cumhurbaşkanlığı yeni atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişliğine Mehmet Konca atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Recep Güner görevinden alındı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Üyeliğine Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu atandı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN ATAMALAR

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü’ne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü’ne Esra Güler, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne Nebi Çelik, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aydın, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı’na Çağatay Emrah Öngüt atandı.

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