Defineci dinamitlerle birlikte suçüstü yakalandı

Aksaray’da kaçak kazı yapan defineciye operasyon yapan jandarma şahsı dinamit ve kazıda kullanılan birçok malzeme ile suçüstü yakaladı.

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Sarıyahşi ilçesine bağlı Sipahiler köyünde dağlık arazide kaçak kazı yapıldığına yönelik bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalarda şahsın kimliğini ve kaçak kazı yaptığı yeri tespit eden jandarma ekipleri 1 günlük teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Sulukaya mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda, İbrahim T. (42) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelinin kaçak kazı yaptığı yerde 2 adet dinamit lokumunun yanı sıra kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)



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