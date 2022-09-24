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Denetimde ele geçirildi, hepsi imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde 3 ton bozulmuş et ve sakatat ele geçirildi. İş yeri hakkında cezai işlem yapılırken bozuk etler çöp merkezinde imha edildi.

Yayınlanma: 14:11 - 24 Eylül 2022 Güncellenme:
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Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki rutin denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir kasapta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde kaçak kesilen ve kokmuş etlerle sakatatlara el koydu. Ele geçirilen yaklaşık 3 ton et, araçlara yüklenerek çöp merkezinde imha edildi. Ekipler, işyeri hakkında cezai işlem başlattı. (AA)

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