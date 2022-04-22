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Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol çalışması yaparken devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Bozkurt (23), hayatını kaybetti.

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Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Sulumağara Mahallesi’nde meydana geldi. Maden ocağı için bölgede yol çalışması yapan Mustafa Bozkurtun kullandığı iş makinesi, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi.

Kazada, iş makinesinin altında kalan operatör Mustafa Bozkurt, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Bozkurt, kurtarılamadı. (DHA)

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