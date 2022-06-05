Dicle Nehri’ne giren 3 liseli kayboldu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dicle Nehri’ne giren üç fen lisesi öğrencisi akıntıda kayboldu.

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Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi'nde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren üç kişi, suda kayboldu. Fen lisesi öğrencileri oldukları öğrenilen dört arkadaş, serinlemek için bugün öğlen saatlerinde Tekel Fabrikası'nın olduğu bölgeden Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan üç arkadaş suda kaybolurken, biri kıyıya ulaşmayı başardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.