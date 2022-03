Edirne’de öldürülen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evlerinde silahla vurulmuş cesetleri bulunan aynı aileden 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, dün sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner’i ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.

Eve giren köylüler, Mehmet Güner’in yatak odasında, eşi Filiz Güner’in mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner’in de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mehmet ve Filiz Güner çifti ile oğulları Anılın başından, Mehmet Güner’in ise omzundan ve boynundan vurulduğu tespit edildi.

BAZI KÖYLÜLERİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Jandarma, dün bazı köylüleri ifadelerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Jandarma, caminin minaresinde bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.

Ailenin cenazeleri Uzunköprü Devlet Hastanesi’ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınlarınca alınıp köye götürüldü. Köy camisinde, öğle namazı sonrası aile için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Güner ailesinin cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.

‘BOĞUŞMA YAŞANMIŞ’

Mehmet Güner’in torunu Gizem Tunçer, olayın nedenini bilmediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Büyükbabam, dayım, teyzem, kuzenim hepsini vurmuşlar. Neden olduğunu bilmiyoruz. Niye yaptılar, ne istediler bu derece? Hırsızlık için olsa böyle olmaz herhalde. Bu kadarı vicdansızlık. Çok sıkmışlar. Bir şey almak istiyorsan sık, bırak, git. Üzerlerini örtmüşler. Taşıma değil, olduğu yerde. Biraz boğuşmuşlar. Kuzenimle boğuşmuşlar, o çok dayanmış, direnmiş. En sonunda dayanamamış. Dedesini de tesadüfen, orada olduğunu bilmiyorlardı, çıkınca dışarı saldırdılar.

Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şu anda şüpheli, gözaltına alınan hiç yok. Sadece sorgular devam ediyor. Aile de sorgulandı, köyden de sorgulananlar var. Devam ediyor, hala hiçbir şüpheli yok. Evde bir şey var mıydı bilmiyoruz. Diğer kuzenim de bilmiyor. Evde altın olduğuna dair bize bir şey söylenmedi.

Başkalarından duyduğumuzu biliyoruz. Evde altın var diye Anıl söylemiş ama gerçekten var mıydı bilmiyoruz. Etrafta söylemiş sanırım. Mirasla alakası yok. Öyle kavga edilecek yok. Hiç kimse, aklıma gelmiyor. Yakınımın dahi böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorum. Bu yapılan canilik. İnsan nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl kıydınız? 4 can, hiç mi acımadınız, eliniz titremedi?.”

EVİN ARANDIĞI İDDİASI

Anıl Güner’in 3-4 ay önce otomobil aldığını söyleyen Tunçer, “Ama arabayla olacak şey değil. Çünkü evin önünde traktörler, arabası, motosikleti her şeyi duruyor. Hiçbir şeye dokunulmamış ama ev aranmış. Ne aradıysalar? 2 hatta 3 ev aranmış. Üst katlar da alt katlar da hepsi aranmış. Bir şey aranmış ama ne olduğunu bilmiyorum. Her yer talan edilmiş. Kim yaptıysa bir an önce bulunsun. Aldığını geçtik, yeter ki kim olduğu çıksın ortaya. Kim niye yaptı bunu öğrenilsin” diye konuştu.

Güner ailesinin akrabası Ayşe Güner ise tedirginlik yaşadıklarını ve olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Güner, “Böyle olacak bir şey değil bu. Emniyetimize sonuna kadar güveniriz. İnşallah bulurlar. Başka diyeceğim yok. Haneyi kuruttular, 4 kişi birden. Bunu bulduktan sonra hemen idam etsinler. Çok üzüldük, herkes üzüldü. 4 cenaze birden olmamalıydı. Bu insanlar bunları hak etmedi. Bu insanlar öyle bir yavaş insandı ki sadece çalışırdı, hiç kimseye bir şey yapmıyordular. Emniyetimize sonuna kadar güvenirim. İnşallah yakında bulurlar” dedi.

‘VARLIKLI AİLE’

Dede Mehmet Güner’in yeğeni Hasan Güner ise, “Görülmemiş bir şey, katliam bu. Kimseyle husumeti olan insanlar değil. O kadar efendi bir insan, işinde gücünde çalışan bir çocuk. Bilemiyoruz. Kimden şüpheleneyim? Bir şey görmedim ki. Altını bilmiyorum. Adamın varlığı vardı. Ama evinde var mı, yok mu bilemem. Hiç muhabbetim olmadı. Ben duymadım. Kimseyi de yanıltmayım. Ama olabilir çünkü varlıklı. İnsanların hayat şartları iyiydi. O yüzden yapılabilir” dedi.

JANDARMADAN EVDE DETAYLI İNCELEME

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmasını sürdürüyor. Bugün katliam yapılan ev ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı bir çalışma daha gerçekleştirildi. DHA

