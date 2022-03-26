Elazığ’da husumetli aileler arasında kavga: 2 yaralı

Elazığ’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, Abdullahpaşa Mahallesi 277. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. İHA

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