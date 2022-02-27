Emekli bekçinin evinin tapusu, altınları ve 1000 mermisi çalındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ve 3 ay önce eşiyle birlikte İstanbul'daki oğlunun yanına giden emekli mahalle bekçisi Vezir Geyik, döndüklerinde evlerinin tapusuyla birlikte yaklaşık 55 bin TL'lik altın ve tabancasına ait 1000 merminin çalındığı fark ederek, şikayette bulundu.

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Karlıova ilçesinde yaşayan emekli mahalle bekçisi Vezir Geyik, yaklaşık 3 ay önce eşiyle birlikte İstanbul’da yaşayan oğullarının yanına gitti. Dün Karlıova’ya dönen çift, Turgut Özal Mahallesi’ndeki evlerine girdiklerinde eşyaların dağınık ve banyo penceresinin açık olduğunu gördü. Geyik, yaklaşık 55 bin TL değerindeki altınlarının, evin tapusunun ve ruhsatlı tabancasına ait 1000 merminin çalındığını fark etti. Geyik, polise giderek şikayette bulundu.

Her yıl, kış aylarında İstanbul’da yaşayan oğlunun yanına gittiklerini söyleyen Geyik, bütün birikimlerinin çalındığını belirterek, “Karlıova’ya döndük ve gördüğümüz manzara karşısında şoke olduk. Maalesef evimizi talan etmişler. Ne bulmuşsa götürmüşler. Ziynet eşyası, ev eşyası, ruhsatlı silahımın mermilerini ve kıymetli ne varsa almışlar” dedi.

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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