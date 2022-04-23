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Emniyet şeridinde durup aracından inen sürücüye otomobil çarptı

Şile Otoyolu'nda kullandığı kamyon arızalanınca emniyet şeridinde durup aracından inen sürücüye, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Yayınlanma: 10:27 - 23 Nisan 2022 Güncellenme:
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Kaza, geçtiğimiz akşam 21.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halinde olan 34 SGD 82 plakalı kamyon sürücüsü Serkan Sönmez, kullandığı aracın arızalanması sonucu emniyet şeridinde durduktan sonra aracından indi.

Aracıyla ilgilendiği esnada aynı istikamette seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 34 HP 0681 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü, kamyon şoförü Serkan Sönmez’e çarptı. Çarpma sonucu metrelerce savrulan kamyon sürücüsü Sönmez ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Sönmez’i, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya sebep olan sürücü polis merkezine götürüldü.

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