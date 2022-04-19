Eşini katledip intihar girişiminde bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki çocuk annesi Demet Arslan, sokak ortasında tartıştığı eşi Sergen Arslan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Aynı silahla kendini vuran katil koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, 01.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana geldi. 26 yaşındaki Sergen Arslan, tartıştığı eşi Demet Arslan’a sokak ortasında silahla ateş etti. 23 yaşındaki iki çocuk annesi kadın kanlar içinde yere yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişinde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demet Arslan’ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Cinayetin yaşandığı sokakta yaşayan Asiye Birdal, “Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar” dedi.

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