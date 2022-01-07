Eşini ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Tutuklandı

Kayseri'de geçen ay eşi Hörmet Doğan ile üvey kızı 1,5 Yasemin Nur Soyak'ı bıçaklayarak öldürüp intihara kalkışan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde olay günü uyuşturucu kullandığını ve kıskançlık krizine girdiğini söyleyen Doğan, tutuklandı.

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Olay, 11 Aralık 2021 tarihinde Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur Susoyak’ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğanın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi.

Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve kızı Argıncık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“OLAY GÜNÜ UYUŞTURUCU KULLANDIM”

Hastanedeki tedavisi önceki gün tamamlanan Kaya Doğan, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesine Doğan, “Eşim Hörmet eski eşi ile görüşüyordu. Görüşmesini istemiyordum. Olay günü uyuşturucu kullandım. Eve gittiğimde Hörmet’in eski eşi hakkında dedikleri aklıma geldi. Kendimi kaybettim. Mutfaktan aldığım bıçakla eşimi ve üvey kızımı öldürdüm. Sonra da kendi canıma kıymak istedim” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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