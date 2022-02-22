Fabrika işçisinin 810 bin lirasını gasp eden çete çökertildi

İstanbul'da 3 ay önce bankadan 810 bin lira para çeken fabrika işçisi A.Ö.'yü takip ederek 810 bin lirasını gasp eden şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. Polisin gözaltına aldığı 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Habip ATAM

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Maltepe’de 12 Kasım’da yaşanan olayda, fabrika işçisi A.Ö. Dragos’ta bulunan bir banka şubesinden 810 bin lira para çekti. Aracına binen A.Ö. yoluna devam ederken bir anda başka bir otomobille aracının önü kesildi.

810 BİN LİRAYI ALIP KAÇTILAR

Araçtan inen 3 kişi 810 bin lira parayı alarak ortadan kayboldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları polis ekiplerince takip edildi. Günlerce süren araştırmanın ardından 11 şüpheli tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından özel harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden Eren Ç. ve Can K. tutuklandı. Şüphelilerin toplam 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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