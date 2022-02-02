Duvarı delip binlerce liralık soygun yaptılar

İstanbul Esenyurt’ta gece bir telefoncunun duvarını delerek içeri giren hırsızlar, binlerce lira değerinde ürün çaldı. Olay sonrasında kaçmaya çalışan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 20 Ocak günü Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde gözüne kestirdikleri bir telefoncuya gelen yabancı uyruklu Sameh H. ve Ayoup C. isimli iki hırsız, duvarı delerek içeri girdi.

Kısa sürede 11 adet dokunmatik telefon, 5 adet tuşlu telefon ve iki adet kulaklık çalan şahıslar, girdikleri delikten çıkarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi yaşanan hırsızlığın farkına varınca durumu hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 6 kilometre çapınca bir alanda güvenlik kamera çalışması başlatarak şahısların hırsızlık sonrasında ticari taksiye ile Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir siteye geldiğini tespit etti.

Şahısların ikamet ettiği adrese baskın yapan polis ekipleri, Sameh H. ve Ayoup C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanan hırsızlar cezaevine gönderildi. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Duvarını delip 1.5 milyon liralık altın çaldılar