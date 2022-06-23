Film gibi kovalamaca: Kaza yapan araçlar bir anda alev aldı

Kocaeli'de şüpheli bir araçtaki 3 şüpheli polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Polisin peşine düştüğü şüphelilerle yaşanan kovalamaca, İstanbul’da yürekleri ağıza getiren bir kazayla son buldu.

Habip ATAM

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Filmleri aratmayan kovalamaca, 02.00 sıralarında Gebze'de başladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçtan şüphelindi. Ekip “Dur” ihtarında bulundu, ancak şüpheliler gaza basarak hızlandı. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Şüpheliler, D-100 Karayolu üzerinden İstanbul'a doğru hızla yol alırken, polis ekipleri de kaçan araçtakilerin peşini bırakmadı. Durum telsizle İstanbul Emniyetine de bildirildi.

TAKİP İSTANBUL'DA DEVAM ETTİ

İstanbul Polisi de şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca Tuzla'ya kadar devam etti. Dr. Sadık Ahmet Caddesi kesişimine girilince, yürekleri ağıza getiren bir kaza yaşandı. Şüphelilerin aracı ve Kocaeli Emniyetine ait ekip otosu yol temiziliği yapan İBB'ye ait araca çarptı.

ARAÇLAR ALEV ALDI

Kaza sonrası ekip aracının kaputundan alevler yükselmeye başladı. Hafif şekilde yaralı olan 2 polis arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılırken, yangın kaza yapan diğer araca da sıçradı. Araçtaki şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine giden itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın anları vatandaşlar tarafından telefonla kaydedilirken, ekip aracının tamamen yandığı dikkat çekti.

Hafif yaralı polisler Maltepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polislerin sağlık sorunu olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan Alaaddin Y., Kadir D. ve Satılmış D., Kocaeli Emniyetine götürüldü.

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