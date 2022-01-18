Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta kar hayatı felç etti

Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta kar hayatı felce uğrattı. Kar yağışı nedeniyle binlerce araç yolda kaldı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kent içinde trafik adeta felce uğradı. İşyerlerinden eve gidemeyen onlarca insan araçlarını bırakıp, yürüyerek yollarına devam etmeye çalıştı. Çok sayıda kazanın meydana geldiği kent merkezi ile 9 ilçede yeterli tuzlama ve kar ile mücadelede yetersiz kalan belediyelere tepki gösterdi.

Gaziantep Valiliği bir gün ilan edilen okulların tatilini, iki güne çıkarıldığını duyurdu. Şanlıurfa Valiliği de okulların tatil edildiğini açıkladı. Kar yağışı Gaziantep-Kahramanmaraş, Gaziantep-Osmaniye yolunda da zaman zaman kesintiler yaşanmasına neden oldu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sosyal medya hesabından temizlenmeyen yolda kalan araç kuyruğunu paylaşarak, “Kar yağışı için vatandaşları uyaran Büyükşehir Belediyesi neden tuz dökmez. Neden hazırlıklı olmaz? Çünkü, tembeller, umursamazlar” paylaşımı yaptı.

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