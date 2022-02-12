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Güngören’deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi

İstanbul Güngören'de 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 5 işçiden 3'ünün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

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Güngören’deki yangında ölen 3 kişinin cenazesi ülkelerine gönderildi

Güngören Sanayi Mahallesi’nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. 5 işçinin hayatını kaybettiği olayda 6 işçi de yaralandı.

Ölen kişilerin cenazeleri kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kimliği tespit edilen 3 Suriye vatandaşının cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alındı.

Otopsi işlemlerinin sona ermesinin ardından Jasim Waka, Uday Vehid ve Majid Elseydi isimli Suriyelilerin cenazeleri defnedilmek üzere ülkelerine gönderildi. DHA

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