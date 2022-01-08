Hatay’da anaokulu öğretmeni feci şekilde darp edildi

Hatay’da anaokulu öğretmeni D.K. evini basan kişiler tarafından saatlerce darp edildi.

Can ÇAPAR

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Hatay'ın Antakya ilçesinde yalnız yaşayan anaokulu öğretmeni D.K. evini basan 3 kişinin saldırısına uğradı.

Olay hafta başında yaşandı. İddiaya göre D.K. bankaya olan borcu sebebiyle evini arkadaşı K.Ş.'nin üstüne yaptı.

Bir süre sonra K.Ş.', D.K.'nın borç sebebiyle kendisine devrettiği evin kendisinin olduğunu söylemeye başladı. D.K. bunu kabul etmeyip durumu yargıya taşıdı.

Konunun yargıya taşınmasının ardından M.K. isimli bir şahıs, D.K.'ya evinde ziyaret ettiği sırada K.Ş. ile arasında arabuluculuk yapabileceğini teklif etti.

Ancak D.K. kabul etmedi ve alışveriş yapmak için evden çıktı. Tekrar eve döndüğünde ise olaya ismi karışan şahısların hepsini evinde buldu.

İddiaya göre şahıslar D.K.'yı iki saate yakın bir süre boyunca darp etti. Evden yükselen sesleri duyan bekçiler eve girdiklerinde şahısları suçüstü yakaladı.

Güvenlik birimlerine haber verilmesiyle 1'i arabulucu 4 kişi polise teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA TUTUKLU YARGILANMALARINA KARAR VERİLDİ

Şahıslar gözaltına alındı ancak savcı talimatıyla mevcutlu olarak serbest bırakıldılar. D.K.'nın avukatı Sezer Boyar'ın uğraşları sonrasında 3 kişinin tekrar gözaltına alınması için karar çıkarıldı.

D.K.'yı darp eden C.D. isimli şahsın izini kaybettirdiği olayda 2 kişinin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Olay sırasında taraflar arsında arabuluculuk yapmayı teklif eden şahıs olan M.K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

AVUKAT BOYAR: KADIN CİNAYETLERİ VE ŞİDDETİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Boyar, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sona ermesini istediğini belirterek; “Adaletin terazisiyle oynamak isteyenlere Türk devletinin izin vermeyeceğini biliyorum. Kadın cinayetlerinin ve kadına olan şiddetin bitmesini istiyoruz. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

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