Hırsızı terörist sanarak öldürmekten yargılanan polis beraat etti

Diyarbakır'da hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan Recep Hantaş’ın 'terörist' sanılarak öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan bir polis delil yetersizliğinden beraat etti.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde iki yıl önce 20 yaşındaki Recep Hantaş'ın öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşması Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İddianameye göre, polise, yüzleri kar maskeli iki kişinin park içinde ellerinde taşlarla dolaştıkları ihbarı geldi. Olay yerinde giden polisler, Recep Hantaş'ın yaya kaçtığını görünce ‘Dur polis’ ihtarı yaptıktan sonra ateş açtı. Hantaş ensesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay polis tutanağına da şu şekilde yansıdı; “Recep Hantaş'ın eli belinde kaçmaya devam ettiği, polislerin üzerine doğru koşunca bir el havaya ateş edildiği, R.Y adlı kişinin yere yattığı, ancak Recep Hantaş'ın polislere doğru koşmaya devam etmesi üzerine yine havaya ateş açılarak dur ihtarında bulunduğu, ardından da sanık polis K.B.'nin bulunduğu yöne doğru koştuğu, yüzünün maskeli olması ve “Patlatırım” diye bağırıp elini beline götürdüğü için terörist sanıldığı…”

“BİRLİKTE HIRSIZLIK YAPACAKTIK”

Recep Hantaş'ın yanındaki arkadaşı R.Y ifadesinde, “Benim gibi hırsızlık suçundan birçok kaydı vardır. Hırsızlık yapmak için gece eve gitmedim, esrar ve alkol aldıktan sonra dolaşırken Recep Hantaş'la karşılaştık, benim gibi hırsız olduğu için ona ‘Bu saatte ne geziyorsun’ diye sormadım. Birlikte parkın içine gittik. Nereden hırsızlık yapabiliriz diye konuşurken birkaç sivil polisin bize doğru gelerek ‘dur polis' dediğini duydum. Ben hemen yere yattım, Recep kaçmaya başladı. Polisler de kovalıyordu, sonra silah sesleri duydum ve Recep'in yerde yattığını gördüm” dedi.

“ONU VURMADIĞIMA EMİNİM”

Polis K.B. ise, gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, “Şehitlik semti terör yönünden sorunlu bir bölge olduğu için TEM ekibi olarak biz gittik. Parkın içine doğru ilerlerken elimde uzun namlulu tüfek vardı. Parkın içinden farklı bölgelerden silah sesleri gelince ben çatışma olduğunu sandım. Yüzü maskeli ellerinde eldiven olan şahısla karşı karşıya geldim. Şahıs beni görünce bağırarak ‘bomba' dedi. Halı saha istikametine doğru kaçmaya başladı. Ben de iki el havaya ateş açtım. Şahıs çalıların arasına doğru kaçtı. Gece karanlık ve çalılar olduğu için onu göremedim. Onu vurmadığıma eminim. Kafasına hedef gözeterek ateş etmedim” dedi.

MOBESE KAYITLARI İZLENDİ

Mahkeme olay yerini gören MOBESE kayıtlarını da saniye saniye inceledi. Görüntülerde Recep Hantaş'ın arkadaşıyla parka giriş yaptığı, arka cebinden bir şeyler çıkarmaya çalıştığı, elini beline doğru götürdüğü, elinde eldiven olduğu, ardından görüntüye silahlı, çelik yelekli 4 polisin girdiği, namlu kısmı havaya bakacak şekilde silaha dolduruş yaptıkları, iki silahtan kıvılcım çıktığı ve havaya doğru ateş edildiği tespit edildi. Ancak Hantaş'ın hangi polisin silahından vurulduğu tespit edilemedi.

“NİŞAN ALIR POZİSYONDA DEĞİL”

Görüntüler bilirkişi incelemesi yapılmak için Adli Bilişim İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü İnceleme Şubesine gönderildi. Gelen rapora göre, sanık polis K.B'nin Recep Hantaş'ın öldürüldüğü görüş açısında olmadığı, merminin enseye giriş yaptığı yön ile sanık polisin farklı bir yönde olduğu ve maktule nişan alır pozisyonda olmadığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumunca sanık polisten alınan el ve yüz svap örneklerinde, çıkan atış artıklarının sanığın ifadesinde belirttiği gibi atış artığı değerlerinde olduğu, yani havaya ateş açtığı kadarıyla el ve yüzünde örnekler bulunduğu, yoğun bir barut ve antimon artığı olmadığı rapor edildi.

“HIRSIZ BİLE OLSA HER CANLININ YAŞAM HAKKI VARDIR”

Ailenin avukatları, hırsız dahi olsa her canlının yaşam hakkı bulunduğunu, toplumda bir cezasızlık algısı oluşmasının hukuka gölge düşüreceğini belirterek sanığın tutuklanıp cezalandırılmasını talep ettiler. Mahkeme, alınan adli tıp raporu, görüntü inceleme raporları, izlenen MOBESE kayıtları ve toplanan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın olayın asli faili olduğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden oy birliğiyle beraatına karar verdi.

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