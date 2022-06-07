Hırsızlar, içinde 2 milyon lira olan kasayı böyle çaldı

Konya’da bir iş yerine giren hırsızların, içinde toplam 2 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan 2 kasayı çalma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin aracını da çalarak kaçan hırsızlar bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay Konya'nın Karatay ilçesinde Keçeciler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Saat 03.00 sıralarında iş yerinin kapısını açarak alarmı devre dışı bırakan iki hırsız içerisinde yaklaşık 2 Milyon TL değerinde altın, döviz ve Türk Lirası bulunan iki kasayla beraber iş yerinin aracını da çalarak kaçmaya başladı.

Çaldıkları araçla beraber Sedirler Caddesine gelen hırsızlar kasalardan birini açarak içerisindeki paraları aldı. Diğer çelik kasayı açamayan hırsızlar kasayı da yanlarına alarak farklı bir araçla kaçmaya devam etti.

ÇALDIKLARI KASA TARLADAN ÇIKTI

Olay üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekipleri yapmış bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahısları tespit etti.

Kısa süre içerisinde yakalanan Adnan G. Ve Nail S. hırsızlık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini ve çaldıkları kasayı Aksaray Yolu, Kızören Mahallesinde yol kenarında bir tarlaya bıraktıklarını ve üzerini otlarla kapattıklarını itiraf etti.

Ekiplerin yaptığı sorgulamada Nail S.'nin bu iş yerinde 10 gün çalıştığı ve daha önceden yaptığı keşif sayesinde alarm sistemini etkisiz hale getirdiği anlaşıldı.

ADLİYEYE SEV EDİLDİLER

Şüphelilerle beraber tarif edilen bölgeye giden ekipler otların içerisine saklanan kasayı bularak sahibine teslim etti. 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir Çelik kasa hırsızlarını kırılan araç camı yakalattı