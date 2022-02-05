İstanbul’da cinayet: Birlikte yaşadığı kadını katletti

İstanbul Ümraniye'de Ozan D. (21), birlikte yaşadığı Hasret D.'yi (20) silahla vurarak öldürdü. Cinayeti işlediği ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi’nde dün saat 15.20 sıralarında 20 yaşındaki Hasret D., evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan buradan kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri silahla vurulan kadının öldüğünü tespit etti. Polis ise yaptığı çalışmalar sonucu cinayeti, H.D.’nin birlikte yaşadığı öğrenilen ve 18 suç kaydı olduğu belirtilen Ozan D.’nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekipleri Ozan D.’yi aynı gün cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca ile Çekmeköy’de yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan D. ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. DHA

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