Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan Pakistanlı gözaltına alındı
Tiktok uygulamasına yüklediği taciz videosu tepki çeken Pakistanlı, çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.
Kadınların yolda, vapurda, alışverişte, hatta plajdaki hallerinin videolarını çekerek Tiktok hesabından yayınlayan Pakistanlı Z.A. sosyal medyada tepki çekti. Hakkında araştırma yapan polis, Z.A.’nın, Eyüpsultan Topçular Mahallesi’ndeki bir işyerinde çalıştığını tespit etti.
İşyerine giden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 22 yaşındaki Z.A., hakkında “Özel hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan adli işlem başlatıldı.