Abone Ol

Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan Pakistanlı gözaltına alındı

Tiktok uygulamasına yüklediği taciz videosu tepki çeken Pakistanlı, çalıştığı işyerinde gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kadınların gizlice videolarını çekip paylaşan Pakistanlı gözaltına alındı

Kadınların yolda, vapurda, alışverişte, hatta plajdaki hallerinin videolarını çekerek Tiktok hesabından yayınlayan Pakistanlı Z.A. sosyal medyada tepki çekti. Hakkında araştırma yapan polis, Z.A.’nın, Eyüpsultan Topçular Mahallesi’ndeki bir işyerinde çalıştığını tespit etti.

İşyerine giden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 22 yaşındaki Z.A., hakkında “Özel hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan adli işlem başlatıldı.

Çocukları gizlice videoya çekip paylaşan Pakistanlı tutuklandı İlginizi Çekebilir Çocukları gizlice videoya çekip paylaşan Pakistanlı tutuklandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster