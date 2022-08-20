Kağıthane’de otomobilin çarptığı engellinin yakını: Bizden korktuğu için kaçtı

Kağıthane'de sokak üzerinde geri manevra yapan otomobil sürücüsü fizik tedaviden çıkarak engelli aracıyla giden Sebahattin İnce'ye çarptı. İki otomobil arasında kalarak ağır yaralanan Sebahattin İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sebahattin İnce'nin kayınbiraderi Bayram Şair, "Onu da tanıyorduk. Bizden korktuğu için kaçtı" dedi.

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Kaza, Sultan Selim Mahallesi’nde Perşembe saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli aracıyla sokaktan giden 50 yaşındaki Sebahattin İnce’ye geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil arasında kalan engelli kişi ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü öne aracından inerek kazaya baksa da daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların koşarak yardım ettiği Sebahattin İnce, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnce, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

“ÇARPAN ARKADAŞ KORKUDAN OLAY YERİNDEN KAÇTI,ALLAH ONUN DA YARDIMCISI OLSUN”

Eniştesinin fizik tedavi için gittiği hastaneden gelirken kaza olduğunu söyleyen Bayram Şair, “Kaza bizim dükkanın önünde oldu. Ben kazaya doğru koştum. Baktım ki eniştem. O sırada şoka uğradım. Ambulans gelene kadar kimse dokunmadı. Sadece nefes almasını sağladık. Ambulansla hastaneye taşıdık. Çarpan arkadaş da korkudan olay yerinden kaçtı. Allah onun da yardımcısı olsun. Onu da tanıyorduk. Bizden korktuğu için kaçtı. İnsanlar müdahale edince korktu kaçtı. Kaza yerinde eniştemin bilinci açıktı. Bizimle konuşuyordu. Hastaneye götürdük” dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobil sürücüsü, akülü engelli aracına çarpıyor. İki otomobil arasında sıkışan engelli Sebahattin ince yaralanıyor. Kaz yaptığını fark edip aracından inen sürücü kazaya baktıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Polis, plakası tespit edilen ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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