Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Recep Tayyip öldü

Osmaniye Düziçi ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki Recep Tayyip Yurtkal yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Yurtkal’ın evine misafirliğe giden Rafet G., bir müddet ev halkı ile oturduktan sonra evine dönüş yapmak için park halindeki kamyonetine bindi. Bu sırada İsmail Yurtkal’ın iki yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yurtkal, hareket eden Recep G.’nin kullandığı kamyonetin altında kaldı.

Kamyonetin üzerinden geçtiği talihsiz çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Tayyip doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)