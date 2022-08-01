Kamyonetin çarptığı totem, festival alanına devrildi
Bursa'da İnegöl Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nde kamyonetin çarptığı festival giriş totemi araçların üzerine devrildi. Faciadan dönülen olayda, yolda yürüyen vatandaşlar saniyelerle kurtuldu.
Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Hikmet Şahin Kültür Parkında meydana geldi. İnegöl Belediyesi tarafından 35’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin düzenlendiği alana giriş yapmaya çalışan Demet C. yönetimindeki kamyonet, festival totemine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kırılan totem, binlerce vatandaşın bulunduğu alanda park halindeki otomobil ile minibüsün üzerine devrildi. Yolda yürüyen vatandaşların saniyelerle kurtulduğu olayda faciadan dönülürken, 2 araçta maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kırılan totem İnegöl Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. (DHA)