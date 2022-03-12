Karadeniz’de, 9 ilde bin 777 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 777 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Trabzonda 708, Rizede 214, Orduda 146, Giresunda 438, Bayburt’ta 19, Sinopta 115, Artvin’de 48, Gümüşhane’de 88 ve Samsun’da 1 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Ordu’nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi’nde yoğun kar nedeniyle yolda kalan bazı ambulans ve cenaze nakil araçları, iş makineleriyle kurtarıldı.

Trabzon ile Bayburt arasında alternatif ulaşımın sağlandığı Araklı ilçesi Çatak- Salmankaş tüneli mevkiinde de kar nedeniyle trafiğe kapandı. Kar yağışının sürdüğü bölgede risk nedeniyle yol açma çalışması başlatılmadı. Trabzon-Bayburt arasındaki ulaşım Zigana Dağı üzerinden sağlanıyor. DHA

İlginizi Çekebilir Karadeniz'de 9 ilde 1442 köy ve mahalle yolu kardan kapandı