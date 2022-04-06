Karaman’da plastik fabrikasında yangın!

Karaman'da plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik fabrikasında saat 11.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin hızla büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri çağrıldı.

1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale eden 1 işçi ise dumandan etkilendi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), işçiye ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen diğer işçilere ise ambulanslarda müdahale edildi.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına, Mersin ve Konya’dan gelen itfaiye ekipleri ile TOMA’nın yanı sıra beton fabrikasında kullanılan mikser ve pompalı vinçle de müdahale edildi. Fabrika işçileri de itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında destek oldu. Yangın, 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı. Öte yandan Vali Mehmet Alpaslan Işık, fabrikaya gelip, incelemelerde bulundu. (DHA)

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