Kardeşinin aracını benzin dökerek yaktı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan kardeşinin park halindeki aracını benzin dökerek yaktı. Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Olay, gece 02.30 sıralarında Akgün Mahallesi 35 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerindeki ikametinin önüne 42 Y 2055 plakalı aracını park eden S.B.(33), gece saatlerinde sokaktan gelen sesi kontrol etmek için dışarı çıktığında park halindeki aracının yandığını gördü.

Bir yandan yangına ilk müdahaleyi yapan S.B. ve mahalleli vatandaşlar, diğer yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü.

Öte yandan aracında yanma olmasından dolayı şikayetçi olduğunu belirten araç sahibi, aralarında husumet olduğunu belirttiği kardeşi E.C. ve eşi Z.C.’den şikayetçi oldu.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Ayrıca meydana gelen olay, araç sahibinin ikamet ettiği evde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ceket ve kapüşonlu bir şüphelinin elindeki bir şişe ile yürüyerek araç başına geldiği, elindeki şişeyi aracın sol ön tarafına koyarak ateşe verdiği ve daha sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

Kamera görüntülerini inceleyen emniyet güçleri, görüntüler ve araç sahibinin ifadesi doğrultusunda hemen harekete geçerek, E.C. ve eşi Z.C. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen T.Ö.(38) isimli şüpheli Kula ilçe sınırları içerisinde yakalanarak el svaplarının ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yakalanan diğer şüpheliler E.C. ve eşi Z.C. el svaplarının ve ifadelerinin alınmasının ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı. (İHA)