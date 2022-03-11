Karlıova’da 30 köy yolu, kardan kapandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İlçe merkezindeki tek katlı evler ise kara gömüldü.
Karlıova ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede tek katlı evler, kara gömüldü.
İlçeye bağlı 30 köyün yolu ise ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum yolunda geçişlere kontrollü izin veriliyor.
İl Özel İdare ekipleri, kardan kapanan yolları ulaşıma açmaya çalışıyor. Kent merkezinde ise belediye ekipleri, kar küreme çalışması yapıyor. (DHA)