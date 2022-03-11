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Karlıova’da 30 köy yolu, kardan kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İlçe merkezindeki tek katlı evler ise kara gömüldü. 

Yayınlanma: 14:41 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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Karlıova ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede tek katlı evler, kara gömüldü.

İlçeye bağlı 30 köyün yolu ise ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum yolunda geçişlere kontrollü izin veriliyor.

İl Özel İdare ekipleri, kardan kapanan yolları ulaşıma açmaya çalışıyor. Kent merkezinde ise belediye ekipleri, kar küreme çalışması yapıyor. (DHA)

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