Kavgayı ayırmak için araya girdi, bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
Bayburt’ta yaşlı adam ile bekçinin kavgasını ayırmak için araya giren genç adam, daha sonra kavgaya müdahil olarak bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.
Bayburt merkez Tuzcuzade Mahallesinde bugün öğle saatlerinde maddi hasarlı trafik kazası sonrasında yaşlı adam ile bekçi arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.
O esnada oradan geçen O.A., isimli 24 yaşındaki genç adam kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada duruma öfkelenerek kavgaya müdahil olan O.A., cebinden çıkardığı bıçakla bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.
Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli O.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)