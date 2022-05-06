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Kayseri’de 15 bin TL değerinde demir çalan hırsız yakalandı

Kayseri'de bir inşaattan 15 bin TL değerinde demir çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kayseri’de 15 bin TL değerinde demir çalan hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bulunan bir inşaattan 15 bin TL değerinde demir çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Demirleri çalan şahsın A.D.T. (36) olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.D.T.’nin ayrıca, ‘hırsızlık’ suçundan arandığı da tespit edildi. Emniyete götürülen şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (İHA)

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