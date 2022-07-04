Kazada yaralanan astsubay kurtarılamadı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde yaralanan astsubay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Atalay idaresindeki otomobil ile Murat B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile otomobilin içerisine sıkışan sürücü Oğuzhan Atalay yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Oğuzhan Atalay, daha Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Atalay, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Astsubay olarak görev yaptığı öğrenilen Atalay'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gönderildi. (İHA)