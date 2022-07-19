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Kimyasal madde yüklü TIR devrildi

Sarıyer'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi. Şoförün yaralandığı kazada trafikte yoğunluk oluştu.

Yayınlanma: 15:36 - 19 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde kimyasal madde taşıdığı belirtilen TIR, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu. TIR’ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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