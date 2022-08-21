Konya’da arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde mübaşir İbrahim Çık (56), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ali Küçükkaragöz (56) tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Engellemeye çalışan Ayşe G. (43) ve Emrah Coşkun da (34), yaralandığı olaydan sonra zanlı Küçükkaragöz, tüfekle kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Küçükkaragöz, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Akşehir Adliyesinde mübaşir İbrahim Çıkın bahçesine giderek tartıştı, ardından pompalı tüfekle ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu Çık, ağır yaralandı. Bu sırada Küçükkaragöze engel olmaya çalışan Ayşe G. ile Emrah Coşkun da isabet eden saçmalarla yaralandı. Zanlı Ali Küçükkaragöz, daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihara kalkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Çık yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılar Ayşe G. ve Emrah Coşkun ile Küçükkaragöz, daha sonra Konya merkezdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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