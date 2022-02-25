Kötü koku, genç kadınla ilgili acı gerçeği ortaya çıkardı

Isparta’da 20 yaşındaki genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kokudan rahatsız olan komşularının ihbarı üzerine olay ortaya çıkarken, genç kadının ölüm sebebi araştırılıyor.

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Olay, Isparta Zafer Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir dairede yoğun koku sebebiyle apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

CESETLE KARIŞILAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucu kokunun bir daireden geldiği anlaşıldı. Dairenin kapısının açılmaması üzerine ekipler aşağı pencereden daireye girdiğinde 20 yaşındaki Merve Başkal'ın hareketsiz bedeni ile karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Merve Başkal'ın kaybettiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemede genç kadının 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Merve Başkal'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni ve zamanının belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İHA

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