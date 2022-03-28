Köylünün 200 bin TL değerindeki çam fıstığını dolandıran 5 kişi yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde köylünün 200 bin TL. değerindeki dolandırarak kaçmaya çalışan 5 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çallı Köyü'nde geçimini çam fıstığı ürünü toplayarak sağlayan köylülerin çam fıstıkları ve kozalaklarını almak için 5 kişi pazarlık yaptı.

Yapılan pazarlık sonrası 200 bin TL değerindeki çam fıstığı ve kozalaklarını çuvallarla araçlara koyan 5 kişi “Bir arkadaş bankadan parayı getiriyor” diyerek köyden ayrıldı. Dolandırıldıklarını anlayan köylüler Jandarma İlçe Komutanlığı'na suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

ÇAM FISTIKLARI KÖYLÜYE TESLİM EDİLDİ

Jandarma güçleri yaklaşık 6 saat süren operasyon sonrasında çam fıstıkları ve kozalaklar ile birlikte iki ayrı araçta Muğla-Aydın il sınırında H.H.K., Y.Ş., O.A., P.P., ve C.P.U. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerle birlikte ele geçirdikleri piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan çam kozalaklarını da mağdur çiftçiye teslim etti. Çiftçi, mağduriyetini gideren Milas jandarmasına teşekkür etti. Dolandırıcılık şüphelilerinin gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.