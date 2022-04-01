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Kumar oynarken yakalanan 52 kişiye, 92 bin 769 lira ceza

Eskişehir'de, iş yerinde kumar oynarken polis ekiplerince yakalanan 52 kişiye, 92 bin 769 lira ceza kesildi.

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Kumar oynarken yakalanan 52 kişiye, 92 bin 769 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisiyle harekete geçti. İş yerine yapılan baskında 52 kişi, kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 52 kişiye, 92 bin 769 lira ceza uygulandı.

İş yerinde çok sayıda kumar malzemesi, 4 televizyon ve kamera ele geçirildi. İş yeri sorumlusu H.K. hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan soruşturma başlatıldı. DHA

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