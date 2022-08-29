Kuvvetli rüzgar ekili arazilerine zarar verdi

Tokat'tın Pazar ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, tarım arazilerine zarar verdi.

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Tokat’ta dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve 15 dakika süren kuvvetli rüzgar, özellikle ekili tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Pazar ilçesinde mısır, sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar da devrildi. İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

“ÇÜRÜMELER BAŞLAYACAK”

AKP Pazar İl Genel Meclis Üyesi Halit Güngör Zığarlı, şunları söyledi:

“Şu anda Pazar Belediye Başkanımız Erdoğan Yılmaz, İlçe Başkanımız Celal Akın, İl ve İlçe Tarım Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte sahada hasar tespit çalışmalarına başladık. Tüm çiftçilerimize ve bölgemize geçmiş olsun.

Akşam saatlerinde rüzgar ve yağışın neticesinde 15 dakika içerisinde gördüğünüz gibi mısır tarlalarımızın yüzde 70’inde hasar gözükmektedir. Ekili alanımız 60 bin dönümdür. Sebze ve meyvede yüzde 100 hasarımız var. Mısırların şu anda kullanılma imkanı çok zor. Mısır taneleri daha yeni oluşmaya başlamıştı. Mısır, yere değdiği için çürümeler başlayacaktır.” (DHA)

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