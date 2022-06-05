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Kuyumcuyu soymaya geldi, korkup kaçtı

İzmir’de elinde silahla kuyumcuyu soymaya gelen bir kişi, kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkup kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kuyumcuyu soymaya geldi, korkup kaçtı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3 Haziran günü saat 14.25 sıralarında, bir kuyumcu dükkanına gelen motosiklet kasklı ve silahlı şüpheli iddialara göre, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibi kadından elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken kuyumcunun soğukkanlılıkla cep telefonuna sarılması sonucu, şüpheli korkup kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. (İHA)

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