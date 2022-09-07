Abone Ol

Kuzenler bıçakla birbirlerine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da aynı iş yerinde çalışan 3 kuzen arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kuzenler bıçakla birbirlerine girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’ndeki bir pastanede çalışan kuzenler Uğurcan Uğuz (19), Yusuf Karataş (19) ve Ali G. (22), arasında iş konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali G, kuzenleri Uğuz ve Karataş’ı bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Uğuz ve Karataş ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uğuz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağır yaralanan Karataş’ın tedavisi devam ediyor.

Şüpheli Ali G. ise gözaltına alındı. (AA)

Park yeri kavgasında bıçaklar konuştu İlginizi Çekebilir Park yeri kavgasında bıçaklar konuştu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster