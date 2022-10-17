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Manisa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 00:12 - 17 Ekim 2022 Güncellenme:
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Manisa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mesut Kocabıyık’ın (43) kullandığı 45 R 6745 plakalı otomobil, Turgutlu’nun Urganlı Mahallesi’nden Ahmetli’nin Kargın Mahallesi istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarımsal sulama kanalına devrildi.

3 ÇOCUK 2 KADIN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 3 çocuk ile 2 kadın kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.

Araçta sıkışan sürücü Kocabıyık ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Kocabıyık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Eymen Kocabıyık (3), Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Ceren Kutlu (11) ile Fadime Kutlu (41) sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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