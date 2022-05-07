MSB: Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarının bulunmadığını, açılmış hesapların sahte olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
* Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir.
* Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye ‘https://anitkabir.tsk.tr’ adresinden ulaşabilir, 360 derece sanal tur yapabilir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. DHA