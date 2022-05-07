MSB: Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarının bulunmadığını, açılmış hesapların sahte olduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir.

* Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye ‘https://anitkabir.tsk.tr’ adresinden ulaşabilir, 360 derece sanal tur yapabilir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. DHA

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