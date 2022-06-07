Müzisyen cinayetinde sanığın kız arkadaşı konuştu: Sosyal medyadan rahatsız ediyordu

İzmir'in Buca ilçesinde, eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen'in (42) öldürülmesiyle ilgili davada cinayet zanlısı Mehmet Ateş'in (25) kız arkadaşı M.B., tanık olarak ifade verdi. M.B., Esen'in, kendisini sosyal medya ve mesaj yoluyla rahatsız ettiğini, bunu öğrenen erkek arkadaşı Ateş'in de olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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Olay, 4 Şubat 2022 günü saat 03.00 sıralarında, Yiğitler Mahallesi 337 Sokak’ta meydana geldi. Silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktıklarında müzisyen Şener Esen’i kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Esen, kurtarılmadı. Şener Esen’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ateş hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede Ateş’in ağabeyi Ö.A. hakkında ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ ve S.Ç. hakkında da ‘suçluyu kayırma’ suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.’yi rahatsız ettiği gerekçesiyle Esen’i öldürdüğünü söyledi.

“MEHMET MESAJLARI GÖRDÜ”

Sanıkların yargılanmasına bugün görülen duruşmayla devam edildi. İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya tutuklu sanık Ateş’in yanı sıra müşteki avukatı Hasan Hüseyin Toros ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada M.B. tanık olarak dinlendi. M.B., Esen’in, kendisini sosyal medya ve mesaj yoluyla rahatsız ettiğini savunarak, “4-5 yıldır beni mesajla rahatsız ettiği olmuştu ama önemsememiştim. Uygunsuz mesajlar atmıştı. Ciddiye almadım ama cevap da yazmadım. Olaydan bir yıl önce birkaç kez evimin önüne gelmişti. Ben de kendisini gönderdim. Beni rahat bırakmasını söyledim. Olay günü tekrar mesaj attı. Erkek arkadaşımla buluştum. Mesaj atmaya devam etti. Erkek arkadaşım mesajlara bakmak istedi. Ben de mesajı gösterip olayı anlatabileceğimi düşündüm. Mehmet mesajı açtı. Şener, görüşmek istediğini yazmış. Erkek arkadaşım da benmişim gibi konuşmaya başladı. Sonra ben, Şener’i telefonla aradım ve hoparlörden konuştum. Beni rahat bırakmasını söyledim” dedi.

ÇELİŞKİLERİ REDDETTİ

Mahkeme başkanının, ifadesindeki çelişkileri sorması üzerine emniyetteki ifadesini kabul etmediğini söyleyen M.B., “Mehmet de konuşmaları duydu. Mehmet beni eve bıraktıktan sonra aradı ve Şener’in numarasını istedi. Erkek erkeğe konuşacağını söyledi. Numarayı verip vermediğimi hatırlamıyorum. Emniyetteki ifademde uykudan uyanmıştım. Bir de ilaç kullanıyordum. O yüzden bu ifadelerim geçerlidir” diye konuştu.

Mahkeme başkanının, Şener Esen ile sosyal medya üzerinden yazıştığını gösteren belgelerin olduğunu söylemesine de cevap veren M.B., “Hatırlamıyorum” dedi.

M.B.’nin ardından söz alan Esen’in avukatı Hasan Hüseyin Toros, tanığın ifadelerine katılmadıklarını ve baskı altında olduğunu düşündüklerini belirtti. Tanığın dinlenmesinin ardından heyet, ara kararını açıkladı. Ateş’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, davayı 7 Temmuz tarihine erteledi. (DHA)