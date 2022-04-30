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Nevşehir’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kaza 3 kişi yaralandı.

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Nevşehir’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza bu gün sabah saatlerinde Nevşehir – Aksaray karayolu 3 üncü kilometresinde meydana geldi. Salim Çevikalp'in kullandığı otomobil kontrolden çıkıp yolda takla atarak devrildi. Kazada araç sürücü Salim Çevikalp ile Cumali Çevikalp ve Buğra Yıldırım yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Devrilen otomobildeki yaralıları olay yerine giden Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkartı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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