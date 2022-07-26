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Okulda çürümüş erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de yıkılıp, yeniden yapılması planlanan boş okul binasında, çürümüş erkek cesedi bulundu. Ceset, incelemenin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Okulda çürümüş erkek cesedi bulundu

Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarındaki yıkılıp, yeniden yapılacak olan Atatürk Ortaokuluna sabah saatlerinde kontrol için gelen hizmetli, kötü koku ile karşılaştı. Binaya giren hizmetli, 3 katlı okulun zemin katındaki tuvalette çürümüş erkek cesediyle karşılaşınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede çürümüş cesedin, 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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