Ordu’da heyelan, 3 ev toprak altında kaldı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev ile 2 samanlık toprak altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Ordu’da karların erimesiyle birlikte kırsal mahallelerde heyelanlar olmaya başladı.
Dün Fatsa ilçesinde 40 ayrı bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle yollar çöktü, evler zarar gördü.
Belediye vatandaşları uyardı. Bugün de Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda korku dolu anlar yaşandı.
3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI
Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda, Erol Türkmen, Mevlut Sönmez ve Osman Türkmen'e ait 3 ev toprak altında kalırken 2 samanlık zarar gördü.
Erol Türkmen'e ait 4 adet büyükbaş hayvanı toprak altında kalarak telef oldu. Osman Türkmen'e ait evde ise heyelan nedeniyle sobanın devrilmesi üzerine yangın çıktı. Heyelanda can kaybının olmadığı açıklandı.