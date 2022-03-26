Abone Ol

Ordu’da heyelan, 3 ev toprak altında kaldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev ile 2 samanlık toprak altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ordu’da heyelan, 3 ev toprak altında kaldı

Ordu’da karların erimesiyle birlikte kırsal mahallelerde heyelanlar olmaya başladı.

Dün Fatsa ilçesinde 40 ayrı bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle yollar çöktü, evler zarar gördü.

Belediye vatandaşları uyardı. Bugün de Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda korku dolu anlar yaşandı.

3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda, Erol Türkmen, Mevlut Sönmez ve Osman Türkmen'e ait 3 ev toprak altında kalırken 2 samanlık zarar gördü.

Erol Türkmen'e ait 4 adet büyükbaş hayvanı toprak altında kalarak telef oldu. Osman Türkmen'e ait evde ise heyelan nedeniyle sobanın devrilmesi üzerine yangın çıktı. Heyelanda can kaybının olmadığı açıklandı.

Peru'da 80 ev toprak altında kaldı İlginizi Çekebilir Peru'da 80 ev toprak altında kaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk Ordu Peru yangın