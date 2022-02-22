Otobüse tutunarak patenle kayan çocukların tehlikeli yolculuğu

İzmir'in Bornova ilçesinde, paten süren çocukların belediye otobüsünün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi.

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Bugün saat 21.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde paten süren 3 çocuğun yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi.

Alsancak Gar ile Evka 3 Metro İstasyonu arasında sefer yapan 963 numaralı belediye otobüsünün arkasına tutunarak kayan 3 çocuk, otobüsün hızına aldırmadan dakikalarca yolculuk yaptı.

Otobüsün kırmızı ışıkta durduğu zamanlarda arkasından ayrılan 3 çocuğun, hareket etmesiyle birlikte tekrar yetişmek için mücadele verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına rağmen 3 çocuk bir süre bu şekilde seyahat etti. DHA