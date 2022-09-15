Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti
Bursa'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Yılmaz (12), tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 19 Ağustos’ta İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi’nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Yılmaz’a çarptı. Kazada, Yılmaz ağır yaralandı.
Uras Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mesai bitiminde kazayı haber alıp acil servise koşan Nurcan Yılmaz, oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken görünce fenalık geçirdi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren Uras Yılmaz, 27 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün kaybetti.
Kazanın ardından ifadesine başvurulup salıverilen sürücü Barış Arukan, Uras Yılmaz’ın hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Arukan’ın emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)