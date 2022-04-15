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‘Pişkin hırsız’ yakalanıp, tutuklandı

Yalova'da bir lokantanın önündeki 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtreyi çalıp, güvenlik kameralarına el sallayan Yaşar Bozkuş yakalanıp tutuklandı.

Yayınlanma: 13:26 - 15 Nisan 2022 Güncellenme:
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Dere Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi Yaşar Okuyan Bulvarı’nda 3 yıl önce açılan Melih Keskinel’e ait lokantaya son 6 ayda 4 kez hırsız girdi.

Son olarak 8 Nisan’da, ramazan ayı nedeniyle tadilata giren iş yerinin önündeki 70 bin lira değerindeki elektrostatik filtre güpegündüz çalındı.

El arabası ile taşıdığı elektrostatik filtreyi düşürüp, parçalanmasına neden olan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerine el sallayıp kaçtı.

Şikayetin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Yaşar Bozkuş olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Bozkuş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bozkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin endüstriyel mutfaklardaki davlumbazdan çıkan yağı ve dumanı tutan filtreyi parçalayarak hurdaya çevirdiği öğrenildi. (DHA)

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