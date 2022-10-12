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Rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldü

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, rampada kayan kamyondan atlamak isteyen sürücü aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Rampada kayan kamyondan atlayan sürücü öldü

İbrahim Karakaya idaresindeki 14 EV 121 plakalı tavuk kasası yüklü kamyon, Deveci köyü yakınlarında rampa çıkarken geri kaymaya başladı. Aracı durduramayınca atlamak isteyen sürücü kamyonun altında kaldı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Karakaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. (AA)

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