Sahte polis gazetesi kimliğiyle 410 bin lira dolandırdı!

Denizli’de adına sahte ‘Türkiye Polis Gazetesi’ kimliği yaptırıp devlet büyüklerini tanıdığını söyleyerek 11 kişiyi kamudaki işlerini takip etmek ve SGK borçlarını sildirmek vaadiyle 410 bin lira dolandıran Hayrettin Ş. polis tarafından yakalandı. Şahsın aracından çok sayıda sahte medya belgesi, bir kurusıkı tabanca ve kelepçe çıktı.

Selami AYDIN

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Denizli'de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ve Kale ilçesinde 11 kişiyi 410 bin lira dolandıran Hayrettin Ş.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin kendi adına Türkiye Polis Gazetesi kimliği yaptırarak, üst düzey bürokratları ve devlet büyüklerini tanıdığını söyleyerek mağdurların kamu kurumlarındaki işlerini takip etme ve SGK borçlarını sildirme vaadinde bulunduğu ortaya çıktı.

SAHTE BELGELER, KURUSIKI TABANCA…

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hayrettin Ş.’nin aracında yapılan incelemede 12 adet sahte Türkiye Polis Gazetesi Basın yazılı tanıtım kartı, sahte Uluslararası İnternet Yayıncıları Basın görev kartı, sahte yetki belgesi, sahte basın yazılı araç kartları, 10 adet imitasyon bilezik, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kelepçe ele geçirildi.

Şüphelinin ayrıca mağdurlara kamu kurumunda iş sözü verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin Ş. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın kendisini kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey görevli olarak tanıtan veya devlet büyüklerini tanıdığından bahisle herhangi bir vaatte bulunan dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri, bu şahıslara inanmamaları, hiçbir kamu çalışanının bu şekilde vatandaşlardan para veya menfaat talep edemeyeceği, bu gibi şahısları emniyet birimlerine bildirsinler” denildi.

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